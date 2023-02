Atp Delray Beach 2023: Fritz batte Kecmanovic in tre set e vince il primo titolo stagionale

Fritz batte Kecmanovic 6-0 5-7 6-2 nella finale dell’Atp 250 di Delray Beach trovando la prima vittoria stagionale. Fritz non sale in classifica ma si avvicina alla quinta posizione della classifica Atp. Primo set senza storia con Kecmanovic che entra in campo con un set di ritardo iniziando a giocare nel secondo parziale, vinto dal serbo salvando un match point. Nel terzo set Fritz ritorna in partita e chiude il match in 1 ora e 59 minuti. Prima vittoria nella storia del torneo di un giocatore della top 10 del ranking.

Primo set a senso unico con Kecmanovic che non scende in campo e subisce un pesantissimo 6-0. Tre break subiti dal tennista serbo che non riesce a conquistare un punto sulla prima di servizio di Fritz, che mette a segno 15 vincenti e un solo errore non forzato.

Secondo set più combattuto con Kecmanovic che prova a imporre il proprio gioco dando filo da torcere a Fritz. Nessuna palla break concessa da entrambe le parti fino al nono game con il serbo al servizio che riesce a risalire da 15-40 tirando due seconde salvandosi con un gran rovescio lungo linea sul 30-40. Fritz continua a macinare al servizio e si guadagna un’altra palla break, e quindi anche match point, sul 5-4 ma sbaglia un dritto da fondo campo. Si va ai vantaggi con Kecmanovic che si riesce a salvare allungando la partita. Fritz dopo aver sprecato il match point va in difficoltà al servizio concedendo l’unica palla break a Kecmanovic che la sfrutta salendo 6-5 e battuta e chiudendo il secondo set 7-5.

Terzo set con Fritz che riprende a martellare al servizio senza dare opportunità a Kecmanovic che, nel quarto game, va in difficoltà concedendo una palla break all’avversario che è bravo a sfruttarla andando 3-1. Kecmanovic va in difficoltà anche sul 5-2 perdendo per la seconda volta il servizio cedendo definitivamente a Fritz.