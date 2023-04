Roma-Udinese, torna al gol Pellegrini: chiede scusa ai tifosi (VIDEO)

di Giorgio Billone 44

Il video del gol di Lorenzo Pellegrini in Roma-Udinese. Il capitano torna a segnare e porta sul 2-0 la sfida dell’Olimpico, poi chiede scusa alla curva per le prestazioni non esaltanti e l’errore in Europa League a Rotterdam. Gran lavoro di Belotti che serve in profondità il trequartista giallorosso, abile a scavare il pallone sull’uscita di Silvestri. In alto ecco il video del gol di Lorenzo Pellegrini.