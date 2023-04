MotoGP, Mondiale 2023: classifica piloti aggiornata dopo GP Americhe

La classifica piloti del Mondiale 2023 di MotoGP aggiornata dopo gara del Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della nuova stagione. Pecco Bagnaia non riesce a dar seguito alla vittoria della Sprint Race e colleziona un altro zero pesante che gli impedisce di attaccare il vertice. Sorride Alex Rins, che risale la china grazie al successo di Austin, mentre al comando resta saldo Marco Bezzecchi. Bel balzo in avanti anche per Luca Marini. Di seguito la classifica aggiornata.

