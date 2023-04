Pagelle MotoGP GP Americhe 2023: Rins straordinario, altra caduta per Bagnaia

Le pagelle della gara del Gran Premio delle Americhe 2023 di MotoGP. Vince un super Alex Rins, che con la sua Honda sale sul gradino più alto del podio e saluta Austin con un importante trionfo. Alle sue spalle Luca Marini e Fabio Quartararo, mentre Pecco Bagnaia cade in curva 2 e colleziona un altro zero pesante. Bene Bezzecchi, ancora leader della classifica. Di seguito i voti ai protagonisti.

ORDINE DI ARRIVO GP AMERICHE

ALEX RINS, voto 10: Weekend fantastico per il pilota spagnolo, che riporta la Honda sul gradino più alto del podio e lo fa al termine di una gara praticamente perfetta. Certo, senza l’errore di Bagnaia probabilmente avrebbe dovuto lottare per la vittoria. Grazie alla caduta di Pecco, invece, si è trovato al comando in solitario ed è stato bravissimo a gestire il vantaggio.

LUCA MARINI, voto 9,5: Se per la terza gara stagionale c’è un italiano sul podio in merito è di un super Luca Marini, che non si accontenta però di finire alle spalle di Quartararo. Dopo esser stato a lungo attaccato al francese, sfoggia un sorpasso notevole e si prende la seconda posizione con grande personalità. Per lui si tratta del primo podio in carriera in MotoGP.

FABIO QUARTARARO, voto 8: Il miglior Quartararo non può essere soddisfatto del terzo posto, ma nel complesso ad oggi è un risultato positivo per questo Diablo, che partiva settimo ed è stato bravo a farsi largo nelle prime posizioni. I margini di miglioramento non mancano, così come il lavoro da fare: questo podio, tuttavia, lascia ben sperare.

PECCO BAGNAIA, voto 3: Errore da matita blu per il pilota della Ducati, che getta alle ortiche un vantaggio significativo e l’opportunità di conquistare punti importante. L’azzurro scivola al serpentone e finisce per terra, collezionando un altro zero pesante. Può capitare, ci mancherebbe, ma per fare un ulteriore salto di qualità bisogna evitare che succeda, soprattutto con questa frequenza.

MARCO BEZZECCHI, voto 7: Reduce dalla vittoria in Argentina, non riesce a confermarsi ma chiude comunque in top 10 e ottiene punti pesanti in ottica classifica generale. E alla lunga potrebbero risultare molto importanti.

MORBIDELLI & DI GIANNANTONIO, voto 7: Sono quattro gli italiani in top 10 e il merito è di Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente ottavo e nono. I due approfittano delle tante cadute e s’ineriscono tra i primi dieci, conquistando punti e ottenendo un piazzamento utile per il morale.