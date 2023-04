MotoGP, risultati e ordine di arrivo GP Americhe 2023: vince Rins davanti a Marini e Quartararo

I risultati e l’ordine d’arrivo del GP delle Americhe 2023, terzo appuntamento stagione della MotoGP. A trionfare è stato Alex Rins, che ha disputato una gara ai limiti della perfezione ed ha riportato la Honda sul gradino più alto del podio. L’unico in grado di tenergli testa era stato Pecco Bagnaia, partito in pole position e bravo a consolidare la prima posizione. Purtroppo una scivolata in curva 2 nel corso dell’ottavo giro è però risultata fatale, costando al ducatista un altro zero. L’Italia può consolarsi con la seconda posizione di uno straordinario Luca Marini, bravo a conquistare il podio grazie a un bel sorpasso ai danni di Fabio Quartararo, terzo. Sesta piazza invece per Marco Bezzecchi, davanti a Zarco ed ai connazionali Franco Morbidelli (ottavo) e Fabio Di Giannantonio (nono).

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA

ORDINE DI ARRIVO GP AMERICHE

Alex Rins Luca Marini Fabio Quartararo Maverick Vinales Miguel Oliveira Marco Bezzecchi Johann Zarco Franco Morbidelli Fabio Di Giannantonio Augusto Fernandez Michele Pirro Jonas Folger Brad Binder

RITIRATI