Cremonese, non esercitato il riscatto di Vasquez e Meité

Dopo la retrocessione in B e l’accordo per la permanenza di Davide Ballardini alla guida della squadra, la Cremonese ha reso noto “di non aver esercitato l’opzione di riscatto prevista negli accordi per il trasferimento a titolo temporaneo di Johan Vasquez e Soualiho Meité. Opzione di riscatto non esercitata, ove prevista, anche nei confronti dei calciatori della Cremonese trasferiti a titolo temporaneo presso altre società nella stagione 2022/23″.