Roma, Totti: “Dybala fenomeno, ce lo teniamo stretto. Spalletti? Non l’ho sentito”

“Paulo è un fenomeno, un giocatore che sta sopra tutti perché ha sempre dimostrato il suo valore. Sono contento che sia arrivato alla Roma perché se lo merita e perché è giusto che la città abbia un calciatore di questo calibro”. Presente a Riyadh, dove si giocherà la Supercoppa Italiana tra Milan e Inter, Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sportmediaset della Roma e in particolare del momento brillante di Paulo Dybala: “Si percepisce quando i giocatori sono un po’ diversi dagli altri. Lui lo sta dimostrando segnando e facendo delle grandi prestazioni. Siamo contenti di averlo alla Roma, ce lo godiamo e ce lo teniamo stretto. La qualificazione alla Champions è l’obiettivo principiale, anche se sappiamo che non sarà facile. Le prime quattro vanno forte, ma il campionato è lungo, ci sono tanti punti ancora in palio, le squadre sono vicine e tutto può succedere”.

Su Mourinho: “Vuole rinforzi dal mercato? Ogni allenatore vuole una rosa sempre più competitiva. Se lo dice il mister, speriamo che la società riesca ad accontentarlo”. E sulla possibile riappacificazione con Luciano Spalletti: “Non l’ho sentito. Io ho detto la mia sulla questione in questo momento. Se un giorno dovesse capitare, parlerò con lui come parlo con tutti”.