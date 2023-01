Biathlon, Vittozzi: “Ho trovato nuovi stimoli, arrivo ad Anterselva in condizioni ideali”

La biatleta azzurra Lisa Vittozzi, alla vigilia della tappa italiana della Coppa 2022/2023 di Anterselva, ha raccontato le proprie sensazioni all’AGI considerando i cinque podi ottenuti in stagione: “Sono ripartita da capo e ho trovato nuovi stimoli ed ora sono in terza nella generale di Coppa del mondo. L’intenzione è di arrivare ai Giochi, poi si vedrà, intanto arrivo questo appuntamento di casa molto carica e motivata grazie ai tanti podi che ho conquistato sia a livello individuale che in staffetta. Arrivo in condizioni ideali, le esperienze passate e degli ultimi due anni mi sono servite per ripartire da capo e trovare nuovi stimoli. Quest’anno le cose stanno andando molto bene, a partire dalla preparazione. Le gare hanno poi confermato che sono migliorata non solo dal punto di vista pratico ma anche mentale. Sprint di domani? L’importante è partire bene per avere una buona posizione dell’inseguimento”.