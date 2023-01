Real Madrid, Ancelotti: “Dobbiamo mantenere la calma, questa squadra lotterà su tutti i fronti”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nonostante la netta sconfitta subita contro il Barcellona nella finale di Supercoppa di Spagna 2023, è sicuro che presto la sua squadra riuscirà a rialzare la testa. Alla vigilia della gara contro il Villarreal l’allenatore italiano ha parlato in conferenza stampa: “So che sono dei grandi rivali, ma per il resto non entro nel merito. Abbiamo avuto infortuni che ci hanno un po’ messo in difficoltà ed è normale non essere al top, sappiamo che la partita di domani è importante e che in molti ci danno già per morti, ma noi dobbiamo mantenere la calma e andare avanti con fiducia in un periodo complicato e con avversari agguerriti. So che presto verremo fuori da questo momento no e che questa squadra lotterà su tutti i fronti“.

“Siamo una squadra giovane, tutti parlano di Modric, Kroos o Benzema, ma non dei giovani che sono arrivati quest’anno, non siamo alla fine, siamo all’inizio di un nuovo ciclo, in un momento di transizione da un’epoca fantastica a un’altra. Abbiamo giocatori che guideranno questa squadra in futuro così come hanno fatto Kroos, Modric o Benzema. Non è complicato, bisogna continuare a lavorare, restare obiettivi e cercare di fare le cose nella maniera più semplice possibile. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi, abbiamo una rosa eccellente e sono sicuro che faremo bene”, ha concluso Ancelotti.