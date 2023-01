Roma, Tiago Pinto: “Zaniolo? Gli interessi collettivi vengono prima di quelli individuali”

“Ci sono due stagioni: a mercato aperto e chiuso. A volte gli interessi individuali vengono messi davanti a quelli collettivi, non è la prima volta che accade. Oggi è presente chi ha la voglia di lottare e portare i tre punti. Dal mio primo giorno a Roma l’interesse della squadra è al primo posto rispetto a quelli individuali. Dobbiamo aspettare la fine del mercato, il 1° febbraio ci sarà una Roma compatta e forte, con obiettivi chiari nella testa”. Lo ha detto a Dazn il general manager della Roma Tiago Pinto in merito al caso di Nicolò Zaniolo, fuori dai convocati per il match con lo Spezia.