Juventus, il nuovo Chief Football Officer è Francesco Calvo

Attraverso una nota, la Juventus ha comunicato che Francesco Calvo è stato nominato Chief Football Officer del club. Già Chief of Staff della Juventus, l’uomo lavorerà a stretto contatto con il Chief Executive Officer, Maurizio Scanavino. A Calvo, in quanto Chief Football Officer, renderanno conto i due Football Directors, Federico Cherubini e Stefano Braghin, rispettivamente della squadra maschile e femminile, e l’Head of Football Operations Paolo Morganti.