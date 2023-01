Arsenal-Manchester United, gran gol di Rashford: dribbling secco e missile da fuori area (VIDEO)

di Antonio Sepe 70

Il video del gol di Marcus Rashford, che ha sbloccato il big match del 21° turno di Premier League tra Arsenal e Manchester United. Gran giocata del talento dei red devils, che viene servito da un compagno, salta un avversario e lascia partire una gran botta dal limite dell’area. Nulla da fare per il portiere e United in vantaggio. In alto il video del gol.