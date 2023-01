Roma, Tiago Pinto: “Karsdorp sul mercato, ma non parte a zero. Smalling? Deve darci una risposta”

“Sì Karsdorp è sul mercato, ma non andrà mai via a zero. Se partirà, dovremo trovare un modo per mantenere la squadra equilibrata, non necessariamente acquistando un terzino”. Queste le parole del general manager della Roma, Tiago Pinto, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Sul futuro di Chris Smalling, il dirigente fa il punto sulle trattative per il rinnovo: “Vogliamo tenerlo – assicura il dirigente romanista – lui deve darci una risposta. Ha una clausola per liberarsi. Lo abbiamo pagato 15 milioni più commissioni, e percepisce un ingaggio di 4 milioni. La Roma ha investito tanto su di lui, aspettandolo con pazienza durante gli infortuni. Sa che teniamo a lui”.

Le voci sull’interesse del Portogallo su Mourinho sono tante, ma Pinto è tranquillo: “Quando prendi un allenatore come Mourinho devi essere preparato alle voci. In questi diciotto mesi non è stata la prima volta che un altro club o una Federazione si siano interessati a lui. Ma in Algarve non abbiamo subito distrazioni. L’unico nostro focus è stato migliorare per tornare subito a vincere. Sono portoghese, ogni volta che il Portogallo cambia Ct si parla di Mourinho. Ma noi contiamo di andare avanti insieme a lui”. E sugli obiettivi le idee sono chiare: “Si può dire che la Roma deve fare molto di più? “Sì, certo che si può dire. Abbiamo grandi margini di crescita, individuali e collettivi. Dobbiamo tirare fuori la nostra versione migliore per centrare il nostro obiettivo stagionale: qualificarci in Champions. Chiaramente fare bene sia in campionato sia in Europa League non è semplice”.