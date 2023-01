Schumacher compie 54 anni, la Ferrari fa gli auguri social: “Con te, oggi e tutti i giorni”

“Con te per il tuo compleanno, Schumacher. Oggi e tutti i giorni”. Lo scrive su twitter la Ferrari nel giorno del compleanno di Michael Schumacher che oggi compie 54 anni. Postando una foto con la scritta 54 e ”Buon compleanno Michael’ la scuderia di Maranello ricorda alcuni dei momenti più belli della leggendaria carriera del sette volte campione del mondo di Formula 1. A nove anni dall’incidente sugli sci sulle nevi francesi di Meribel che ha stravolto la vita del pilota di Formula 1, continua ad esserci uno strettissimo riserbo sulle sue condizioni di salute.

With you on your birthday, @schumacher ❤️

Today and all days 👊 pic.twitter.com/KkJ4M98F1I

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) January 3, 2023