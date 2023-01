Benfica, Enzo Fernandez ha saltato gli ultimi due allenamenti

Enzo Fernandez ha saltato gli ultimi due allenamenti del Benfica e si avvicina sempre più al Chelsea. Il centrocampista campione del mondo ha fatto infuriare il tecnico Schmidt, che non aveva concesso l’autorizzazione per rimanere più a lungo in Argentina. Nonostante il trasferimento imminente, il club portoghese intende affrontare questo episodio di indisciplina in modo intransigente, come farebbe se il caso accadesse a qualsiasi altro giocatore, spiega A bola. Enzo Fernández ha l’obbligo di presentarsi all’allenamento in programma questa mattina, con la minaccia di sanzioni sullo sfondo. Il Chelsea attende ed è l’unico club che finora ha avanzato un’offerta al giocatore e sembra disposto a pagare la clausola rescissoria di Fernandez, pari a 120 milioni di euro.