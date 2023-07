Roma, Thiago Silva: “Ho parlato con Dybala, mi piacerebbe tantissimo giocare con lui al Chelsea”

Intervistato sulla griglia del Gran Premio di F1 di Gran Bretagna 2023, il difensore del Chelsea Thiago Silva ha parlato anche di un colloquio con Paulo Dybala, della Roma. Ecco le sue parole: “Ho parlato con Dybala nel paddock perché ho sentito che negli ultimi giorni ci sono voci che lo vorrebbero al Chelsea con noi. Lui non mi ha detto niente, ma a me piacerebbe tantissimo giocare con lui. Un vero talento, sarebbe fantastica averlo con noi”.

E sul suo Milan: “Pulisic? Un bravo ragazzo, ma lo scorso hanno non ha avuto tante possibilità di giocare con noi, non so se è sicuro se andrà, ma fara bene. Loftus-Cheek farà bene sicuramente”.