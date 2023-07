Giro Donne 2023: ultima tappa a Chiara Consonni, van Vleuten vince la generale

L’ultima tappa del Giro Donne 2023 è andata a Chiara Consonni, che come nell’ultima edizione ha trovato la zampata decisiva proprio alla fine. Lo scorso anno a Padova, stavolta a Olbia: poco cambia per l’atleta bergamasca della UEA Team ADQ, che ha battuto in volata Marianne Vos (Jumbo-Visma). Terzo posto per Ally Wollaston (AG Insurance – Soudal Quick-Step), mentre nulla da fare per Alessia Vigilia, la quale a poco meno di 30 km dal traguardo aveva provato a staccarsi dal gruppo, venendo però raggiunta a 5 km dal traguardo. La classifica generale è finita invece nelle mani di Annemiek van Vleuten, che ha dominato fin dall’inizio e si è imposta con merito.