Cagliari: i convocati di Ranieri per il ritiro di Asseminello

Il Cagliari inizia la preparazione alla stagione 2023/2024. Sono 28 i calciatori a disposizione di mister Ranieri e del suo staff per la prima parte della preparazione precampionato in programma al Centro sportivo di Assemini. Il raduno è fissato per lunedì 10 luglio alle ore 17. Ecco l’elenco completo dei convocati.

Portieri: Aresti, Radunovic, Ciocci

Difensori: Altare, Azzi, Barreca, Capradossi, Di Pardo, Goldaniga, Obert, Travaglini, Zappa

Centrocampisti: Deiola, Delpupo, Dossena, Kourfalidis, Lella, Makoumbou, Mancosu, Nandez, Pereiro, Rog, Sulemana, Viola

Attaccanti: Desogus, Lapadula, Luvumbo, Pavoletti