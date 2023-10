Bayern Monaco-Darmstadt, incredibile Kane: gol dalla sua metà campo (VIDEO)

di Antonio Sepe 1

Il video dello spettacolare gol realizzato da Harry Kane in Bayern Monaco-Darmstadt, match valevole per la nona giornata di Bundesliga 2023/2024. Al minuto 69, l’attaccante inglese ha ricevuto da un compagno all’interno del cerchio di centrocampo e ha calciato in porta senza pensarci due volte. Una scelta saggia visto che il portiere avversario era fuori dai pali e non è riuscito a rientrare in tempo, regalando così a Kane un gol da cineteca che ha portato i bavaresi sul 5-0. Di seguito il video.