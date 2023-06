Roma-Spezia, Pellegrini ammonito: era diffidato, salta la prima del prossimo anno

Tegola in casa Roma, almeno se ci si proietta già alla prossima stagione. E’ stato ammonito al 43′ della sfida dell’Olimpico tra i giallorossi e lo Spezia, valevole per l’ultimo turno di questo campionato 2022/2023 di Serie A. il centrocampista Lorenzo Pellegrini. Il capitano della squadra di Josè Mourinho per questo motivo, essendo diffidato, sarà squalificato nella prima partita della prossima stagione.