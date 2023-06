Inter, Zanetti: “Ci siamo meritati la finale, con il Manchester City ce la giocheremo”

Javier Zanetti ha parlato ai microfoni di ‘Champions League Magazine’ e, nel corso dell’intervista, ha ricordato la finale di Champions League vinta nel 2010 e si è proiettato a quella che, tra 6 giorni, l’Inter giocherà contro il Manchester City. “La notte di Madrid è per tutti noi una serata indimenticabile che ci porteremo dentro – ha commentato il vicepresidente nerazzurro –: vedere tutti i tifosi contenti e felici non ha prezzo. La finale col City? La finale ce la siamo meritata, abbiamo fatto un percorso incredibile: manca un ultimo gradino, dobbiamo godercela. Affronteremo una grande squadra e un grande allenatore: mi ricordo la semifinale col Barcellona, aveva una squadra impressionante ma anche noi abbiamo giocatori che hanno qualità e potremo tranquillamente confrontarci. Sono arrivate in finali le due squadre migliori e che hanno meritato”, ha concluso Zanetti.