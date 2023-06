Udinese-Juventus, infortunio per Walace: al suo posto Arslan

Problemi fisici per Walace, costretto a lasciare il campo a inizio secondo tempo di Udinese-Juventus. Il centrocampista dei friulani aveva già accusato un fastidio durante il primo tempo, poi evidentemente ha provato a tornare in campo salvo poi rendersi conto dopo pochi secondi della ripresa di non poter continuare la partita. Al 47′ è arrivato così il cambio forzato, con Sottil che ha inserito al suo posto Arslan.