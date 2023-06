Milan-Verona oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Milan e Verona, valevole per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023. Il Milan è già certo del quarto posto visto che non può superare né essere superato, ma il match di San Siro si preannuncia comunque importantissimo. Da un lato c’è il Verona a caccia di punti per evitare la retrocessione, dall’altro c’è l’addio di Zlatan Ibrahimovic, che riceverà un meritato tributo dal popolo rossonero. La sfida è in programma oggi, domenica 4 giugno alle 21:00. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.