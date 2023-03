Verona-Monza, Verdi: “La squadra ha dimostrato di essere unita e che crede nella salvezza”

Simone Verdi, attaccante del Verona, ha così parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio fatto registrare dagli scaligeri al Bentegodi, per 1-1, contro il Monza. “Abbiamo ottenuto un punto importante in virtù del valore dell’avversario, che gioca bene a calcio e che sta mettendo in difficolta tutte le squadre della Serie A. Peccato perchè eravamo andati in vantaggio e abbiamo subito incassato il pareggio, però penso sia più corretto parlare di un punto guadagnato che di due punti persi – ha affermato Verdi –. Siamo costretti a rincorrere, dobbiamo cercare di fare punti contro tutti per poterci salvare in un campionato difficile, ma penso che oggi la squadra abbia dimostrato che ci crede sino in fondo e che siamo uniti. Il gruppo ha voglia di salvarsi, andiamo avanti così cercando di fare più punti possibili per avvicinare lo Spezia. Continuiamo a lavorare, adesso c’è la Sampdoria ed è una partita importante per la salvezza. La squadra comincia a essere stanca, però dovremo mettercela tutta domenica prossima, poi penseremo a recuperare bene le energie durante la sosta”, ha concluso Verdi.