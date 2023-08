Manchester City, ufficiale l’arrivo di Doku dal Rennes

Colpo di mercato del Manchester City di Pep Guardiola. Nelle giornate finali di calciomercato, il club Campione d’Europa in carica ha ufficializzato l’arrivo in Premier League di Jeremy Doku. L’esterno belga arriva dal Rennes che ha incassato dalla sua cessione 55 milioni di euro.

Questo il comunicato del City: “Il Manchester City è lieto di confermare la firma di Jeremy Doku dallo Stade Rennais con un contratto quinquennale. Il 21enne esterno belga diventa il nostro terzo acquisto nella finestra di mercato estiva, seguendo le orme della coppia croata Kovacic- Gvardiol, arrivati ​​al club all’inizio di quest’estate. A suo agio su entrambe le fasce, Doku è emerso come una delle giovani ali più entusiasmanti e apprezzate del calcio europeo Nazionale belga con 14 presenze in nazionale maggiore fino ad ora, Doku ha operato con distinzione sia nella massima serie belga che in quella francese, oltre a vantare anche un’esperienza in Champions League“.

Queste le parole di Doku: “Questo è un grande giorno per me, sia personalmente che professionalmente. Il Manchester City è la migliore squadra del calcio mondiale, quindi unirmi a loro è qualcosa di molto speciale per me e la mia famiglia. Sono un giovane giocatore con tanto da imparare e migliorare. Lavorare con Pep e il suo staff e giocare al fianco di questi giocatori della classe operaia mi renderà un giocatore molto migliore. Ne sono sicuro“.