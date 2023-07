Roma, salta la tournée in Asia: giallorossi ancora ad Algarve

Ci sarà ancora Algarve nell’estate della Roma, durante la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Per il terzo anno consecutivo, i giallorossi voleranno nella terrà dello ‘Special One’ José Mourinho, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’annullamento delle due amichevoli in Corea del Sud per il mancato pagamento di circa 3 milioni. I club capitolini dovrebbero passare circa una settimana ad Algarve, probabilmente a partire dal 26 luglio, dopo aver cancellato anche il viaggio a Singapore, dove avrebbe affrontato il Tottenham. Intanto nel week-end sono attesi i calciatori per svolgere le visite mediche di rito, da lunedì invece i primi test fisici sul campo a Trigoria. Il rientro di Mourinho è atteso nella giornata di sabato.