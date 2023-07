Neymar, problemi con il fisco in Brasile: ritardato il suo arrivo al raduno del Psg

Secondo quanto riportato da L’Equipe, Neymar non sarà presente il 10 luglio a Parigi per il raduno del Psg, che inizierà il lavoro in vista della nuova stagione agli ordini di Luis Enrique. Il talento brasiliano, ai box da mesi per un infortunio alla caviglia, è infatti alle prese con una serie di problemi giudiziari in Brasile e non prenderà parte fin da subito al ritiro con i compagni.

Più precisamente, Neymar deve fare i conti con il fisco brasiliano, che pretende 3 milioni di euro per “violazioni ambientali”, con il calciatore che avrebbe costruito un lago artificiale nei pressi della sua villa senza autorizzazione. Proseguono dunque i problemi per Neymar ma anche per il Psg, costretto a gestire un altro caso spinoso dopo quello che coinvolge Mbappé.