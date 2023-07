Consiglio Figc: Lecco ammesso in Serie B, Reggina esclusa e Siena fuori dalla C

Nella giornata di venerdì 7 luglio è arrivata la decisione del Consiglio Federale: il Lecco è stato ammesso al prossimo campionato di Serie B, esclusa invece la Reggina. Bocciato anche il ricorso del Siena, fuori dalla Serie C. Il club calabrese e quello toscano potranno presentare ricorso entro 48 ore al Collegio di Garanzia dello Sport, che sarà discusso davanti al Collegio di Garanzia del Coni il 20 o 21 luglio. Da quel momento in poi, si passerà agli eventuali ripescaggi: il Brescia è favorito per la riammissione, con il Perugia che presenterebbe quindi ricorso a sua volta.

Per quanto concerne la situazione del Lecco, il problema riguardava il ritardo nella trasmissione della documentazione dello Stadio nel quale avrebbero disputato le partite di Serie B, poiché il Rigamonti-Ceppi non è omologato per il campionato cadetto. L’irregolarità della Reggina riguardava invece un mancato pagamento al termine della scadenza perentoria imposta, il Siena invece non ha presentato la documentazione completa per l’iscrizione alla Serie C.