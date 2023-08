Roma-Salernitana, Sousa: “Voglio vedere impegno ed entusiasmo. Dia non è al 100%”

Paulo Sousa è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato della Salernitana, che sarà opposta all’Olimpico alla Roma. “Bisognerà giocare una partita migliore rispetto a quanto fatto in Coppa Italia. La Serie A è una maratona, bisogna percorrerla passo dopo passo. Voglio vedere impegno ed entusiasmo, poi si prova a vincere ovunque”, ha dichiarato il tecnico portoghese. Il primo ostacolo è certamente di quelli complicato: “L’Olimpico è un palcoscenico importante, si conoscono le difficoltà ma questo può incidere sulle nostre motivazioni”.

Sulla formazione: “Dia non è al 100% e non sarà nella sua migliore versione. Mazzocchi ha lavorato in gruppo tutta la settimana, gli manca minutaggio e non è al massimo del ptoenzial anche lui”. Sui nuovi arrivi: “Dei nuovi avremo solo Legowski convocabile, lo conosco dai tempi in cui allenavo la Polonia. Gli altri (Stewart e Ikwuemesi) non si sono allenati e neanche li conosco, dovranno cercare di ambientarsi. Vengono da campionati ineriori, si tratta di scommesse del nostro direttore sportivo e del presidente”.