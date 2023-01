Roma, Pellegrini sorride: escluse lesioni. Ma salta la Fiorentina

Buona notizia in casa Roma. Gli esami a cui si è sottoposto Lorenzo Pellegrini non hanno evidenziato lesioni muscolari alla coscia destra dopo il cambio forzato all’intervallo della sfida degli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa all’Olimpico. Con ogni probabilità, però, il capitano giallorosso non sarà tra i convocati per la sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domenica sera (ore 20,45) sempre all’Olimpico.