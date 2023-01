Una nuova puntata ricca di storie a “C’è posta per te”. Con un ospite speciale: Charles Leclerc. Sabato 14 gennaio in prima serata su Canale5 andrà in onda il secondo appuntamento con il people show di Maria De Filippi. In studio coinvolti in due bellissime sorprese l’amatissimo attore Luca Argentero e il pilota di Formula 1 della Ferrari.