Monza: nasce il primo club di tifosi a Shanghai

Grande passo avanti nel progetto AC Monza Club con l’inaugurazione dell’AC Monza Club Shanghai, il primo Fan Club ufficiale all’estero. AC Monza Club è il progetto nato nel 2022 per favorire il coordinamento e la libera associazione di tifosi, simpatizzanti e sostenitori, organizzati in ‘Monza Club Ufficiali’ finalizzati a sostenere con il tifo e la partecipazione del pubblico la squadra e colori dell’AC Monza, secondo quanto riporta il club in una nota. AC Monza Club Shanghai nasce nell’estate 2022 quando un gruppo di amici decide di creare un club in cui condividere la propria passione per i colori biancorossi sul territorio cinese con l’obiettivo di sostenere il Monza sia in tv che attraverso eventi di ritrovo. Il logo racchiude la città di Shanghai con la Pearl Tower, la passione del calcio e lo spirito di unione tra Cina e Italia. Il fan club proverà inoltre a far conoscere sempre di più il Monza ai tifosi di calcio cinesi.Con l’AC Monza Club Shanghai il numero di Fan Club ufficiali sale a 13, per un totale di oltre 2500 soci tesserati.