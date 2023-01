Roma, nuovo rinforzo per la difesa: in arrivo Diego Llorente dal Leeds

A poco più di 24 ore dalla chiusura del calciomercato la Roma si prepara a chiudere un colpo per il suo reparto difensivo. Appare in dirittura d’arrivo la trattativa con il Leeds per il centrale Diego Llorente, che dovrebbe arrivare alla corte di José Mourinho con la formula del prestito con diritto di riscatto a favore dei giallorossi. L’arrivo dell’ex calciatore delle giovanili del Real Madrid libera Vina, pronto a trasferirsi al Bournemouth anche lui a titolo temporaneo con diritto di riscatto.