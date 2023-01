Juventus, Milik al J Medical per esami strumentali

All’indomani della sconfitta contro il Monza, la Juventus resta in apprensione anche per le condizioni fisiche di Arkadiusz Milik, uscito per un infortunio muscolare alla coscia sinistra accusato nel finale di partita. L’attaccante polacco si è presentato al J Medical per valutare l’entità del problema fisico che ieri ha costretto i bianconeri a giocar in 10 nei minuti conclusivi perché terminate le sostituzioni.