Roma-Napoli, infortunio per Lobotka: al suo posto entra Cajuste

Tegola per il Napoli di Walter Mazzarri. Nel match contro la Roma, valevole per il posticipo della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, Stanislav Lobotka ha accusato dei problemi ed ha chiesto il cambio proprio ad inizio secondo tempo. Al suo posto l’allenatore partenopeo ha buttato nella mischia Cajuste. Nelle prossime ore verranno svolti tutti gli esami del caso per stabilire l’entità esatta dell’infortunio dello slovacco.