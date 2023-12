Premier League, debutta il primo arbitro donna: applausi di scherno e cori sarcastici dagli spalti

Esordio agrodolce in Premier League per Rebecca Welch, designata per il match Fulham-Burnley e diventata il primo arbitro donna a dirigere una gara della massima serie inglese. La 40enne è stata accolta all’ingresso in campo a Craven Cottage da tanti applausi, ma dopo un paio di decisioni che non sono piaciute ai tifosi di casa l’atmosfera è cambiata.

In seguito ad un rigore negato al Fulham per un presunto tocco di mani di Vitinho, i supporters di casa hanno applaudito in segno di scherno a più riprese. Nel corso del match si sono poi susseguiti applausi sarcastici, solitamente quando prendeva una decisione corretta in favore della squadra di Marco Silva, fischi e cori del tipo “non so cosa tu stia facendo”. La sua prestazione è stata però positiva nel complesso, anche considerando la tensione del debutto, e verosimilmente verrà riproposta in futuro nel corso della stagione.