Liverpool, Klopp si scontra con Tsimikas: rottura della clavicola per il difensore (VIDEO)

Incredibile quanto accaduto nel corso del big match tra Arsenal e Liverpool. Nel corso del primo tempo, infatti, il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp è stato costretto a sostituire Kōstas Tsimikas dopo uno scontro “di gioco” che ha coinvolto direttamente l’allenatore. Klopp si è infatti scontrato con il suo stesso difensore che è dovuto uscire dal campo dolorante. Per Tsimikas rottura della clavicola e l’allenatore tedesco nel post-partita ha detto che Tsimikas sarà fuori “per molto tempo”.

A quick look at the action that caused Tsimikas shoulder-collar bone injury. pic.twitter.com/zikGHe1fsX

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) December 23, 2023