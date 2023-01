Roma, Mourinho: “Zaniolo da un mese vuole andare via. Complimenti al Napoli per lo Scudetto”

“Provvedimenti per Zaniolo? Non posso rispondere. Purtroppo sembra che si stia verificando quel che ho detto dopo la partita con lo Spezia”. Il tecnico della Roma, José Mourinho, è intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta contro il Napoli. Il portoghese ha parlato del caso Zaniolo: “È da un mese che vuole andare via, lo dice alla società e ai compagni. Io sono concentrato sul gruppo che vuole lottare per questo club e tifosi e Nicolò non fa parte del ‘progetto Napoli’”.

Sul Napoli: “Complimenti al Napoli per lo Scudetto, lo ha già vinto. Mi congratulo con i giocatori e Spalletti perché lo hanno vinto meritatamente. Domani mi aspetto la squadra che abbiamo visto dal primo giorno, la più forte, con un buon allenatore, ottimi giocatori, che ha fatto un ottimo mercato e un lavoro fantastico. Ma non andiamo a festeggiare il loro Scudetto, andiamo a cercare di vincere la partita”.

Sul futuro: “E’ una domanda che mi deve fare la società. Da giovane ero capace di discutere con la stampa delle cose che secondo me sono interne. La maturità aiuta a essere equilibrato, più uomo di società e meno egoista ed egocentrico. E’ una domanda che mi deve fare la società”.

Il tecnico giallorosso ha poi già annunciato la formazione per domani: “Giocano Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. Cristante, Matic e Pellegrini a centrocampo, Dybala e Abraham in attacco”. Su Dybala: “Giocatori dello stesso livello di Dybala? Nessuno. Ci sono tanti bravi giocatori, un esempio è Kim: lo volevo al Tottenham, ma in quel momento non potevamo spendere troppi soldi. Ma non ci sono giocatori come Paulo”.

Su Smalling: “Sta giocando molto bene e sta dimostrando un grande focus sulla Roma. Non ho mai parlato con lui del rinnovo, perché è una situazione personale. Ma sono convinto che voglia rimanere. Si può trovare un accordo: la Roma ha bisogno di Chris e lui non lo vedo in un posto dove può essere più felice”.