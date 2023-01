Napoli-Roma, Spalletti: “Dobbiamo restare umili e mettere in campo nostre caratteristiche. Mourinho è concreto”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, big match di domani sera al “Maradona”. Il tecnico dei partenopei non vuole sentire parlare di importante vantaggio in classifica e di quota Scudetto: “Non sono calcoli che fanno parte di me, includono troppi condizionali. So solo che se vinciamo domani facciamo altri tre punti, dobbiamo essere bravi a mettere in campo le nostre caratteristiche come abbiamo sempre fatto – spiega Spalletti a Castelvolturno – Mi aspetto una Roma con giocatori forti e un allenatore molto concreto, non possiamo pensare di poter gestire la partita perchè gli avversari hanno gamba e giocatori come Dybala che sono molto bravi a sfruttare la gamba dei compagni.”

Spalletti si lancia anche in una metafora ciclistica per spiegare la stagione che attende il Napoli: “Siamo come un ciclista che corre con ciclisti altrettanto forti, se non più forti. Dobbiamo continuare a pedalare, perchè se ci sediamo il ritmo cala e non possiamo permettercelo. Se poi qualcuno con 12 punti di vantaggio dovesse essere più leggero, quando arrivi in campo contro la Roma di Mourinho capisci subito che affronti un top club e devi essere top anche te.” Proprio in chiusura di conferenza, arriva un messaggio per il tecnico giallorosso: “Devo fargli gli auguri con qualche giorno di ritardo, se mi avesse invitato al compleanno avrei portato anche un regalo. Ha cambiato il calcio a livello globale, bravo Mou”.

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI SPALLETTI