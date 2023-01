FA Cup 2022/2023, Leicester e Leeds agli ottavi: battute Walsall e Accrington

I risultati dei primi due sedicesimi di finale della FA Cup 2022/2023, che hanno rispettato il pronostico della vigilia. Sono infatti arrivate le vittorie del Leicester e del Leeds, che pur non senza qualche difficoltà hanno avuto ragione di avversari di categoria inferiore centrando così il pass per gli ottavi di finale della coppa nazionale. Il Leicester ha vinto 1-0 in casa del Walsall, club della League Two (quarta serie del campionato inglese): un successo sudato quello delle Foxes, che hanno faticato a sbloccare la contesa. Prima il rigore sbagliato da Tielemans, poi il gol-vittoria di Iheanacho al minuto 68 per scongiurare lo spauracchio del replay. Il Leicester attende adesso una tra Blackburn e Birmingham.

Più netto, almeno del punteggio finale, il successo del Leeds per 3-1 in casa dell’Accrington che milita in League One. Harrison porta in vantaggio gli ospiti al 23′, poi intorno alla metà del secondo tempo le reti di Firpo e Sinisterra chiudono di fatto i conti prima del gol della bandiera dei padroni di casa, firmato da Adekoya al minuto 81. Per il Leeds adesso agli ottavi ci sarà la vincente di Fulham-Sunderland.