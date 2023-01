Roma, Mourinho sorride: Zaniolo lavora in gruppo. Claudio Cassano rinnova fino al 2026

La Roma, dopo la vittoria contro la Fiorentina e due giorni di riposo, ha ripreso gli allenamenti a Trigoria in vista del prossimo impegno di campionato contro lo Spezia di domenica alle ore 18:00. Arrivano buone notizie per il tecnico giallorosso Josè Mourinho, poiché Nicolò Zaniolo si è allenato con il resto dei compagni dopo aver saltato la gara di domenica scorsa a causa di un attacco influenzale. Il centrocampista classe 1999 figura nella lista dei diffidati insieme a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Zeki Celik e Bryan Cristante, che dovranno fare attenzione in vista della gara contro il Napoli della prossima settimana. Nel frattempo il club giallorosso pensa anche al futuro: è ufficiale il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026 del classe 2003 Claudio Cassano.