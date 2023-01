Psg-All Stars Al-Nassr Al-Hilal in tv: canale, orario e streaming Riyadh Season Cup

Tutto pronto per il match amichevole tra Psg e All Stars Al-Nassr Al-Hilal che scenderanno in campo in occasione della Riyadh Season Cup alle 18:00 di giovedì 19 gennaio. Match amichevole, ma di grande fascino, per quello che potrebbe essere l’ultimo scontro tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo sulle reti di Sky. La partita potrà infatti essere seguita in diretta sSky Sport Uno, Sky Sport Football, in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport.