Tennis, Chris Evert: “Sono guarita dal cancro”

“Sono guarita dal cancro”. Chris Evert potrebbe aver vinto la sua partita più importante. L’ex numero uno al mondo, vincitrice di 18 Slam, ha fatto sapere che le cure ricevute hanno avuto effetto, e che “c’è una probabilità del 90% che il cancro alle ovaie non si ripresenti mai”. La 68enne aveva reso pubblica un anno fa la sua malattia.

“È solo grazie alla road map genetica che mia sorella si è lasciata alle spalle e al potere del progresso scientifico che abbiamo preso il mio cancro abbastanza presto per fare qualcosa al riguardo, ha spiegato Evert in un’intervista a Espn. L’ex fuoriclasse ha infatti perso la sorella per lo stesso tipo di tumore. “Il mio medico ha detto che se non l’avessi scoperto, in quattro mesi probabilmente sarei stato allo stadio 3 come Jeanne, con pochissime opzioni – aggiunge -. Invece, mi è stato diagnosticato un carcinoma ovarico allo stadio 1 e ho immediatamente iniziato sei cicli di chemioterapia. Oggi sono guarita dal cancro e c’è una probabilità del 90% che il cancro alle ovaie non si ripresenti mai”.