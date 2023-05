Roma, Mourinho: “Pinto ha parlato di Champions League? Un problema suo”

Il tecnico della Roma, José Mourinho, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio per 2-2 contro la Salernitana. Ecco le sue parole: “Io non ho mai parlato di Champions League. Se lo ha fatto Pinto è un suo problema. Siamo amici, tanto amici, possiamo avere opinioni diverse. Noi possiamo fare la storia e vogliamo continuare a farlo, ma la Champions con 7 milioni di euro di mercato non è storia e non è neanche un miracolo, ma si tratta di Gesù che viene a Roma a fare una passeggiata in Vaticano”.