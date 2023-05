Roma-Salernitana 2-2, Paulo Sousa: “Volevamo vincere, impariamo dai nostri errori”

“Dobbiamo crescere come squadra nel saper mantenere il risultato con il pallone, bisogna farlo con continuità. Volevamo vincere, è la mia mentalità e cerco di far capire ai ragazzi che possiamo competere in qualsiasi campo. Salvezza? L’inizio è stato difficile, abbiamo cambiato idee e intensità. Ho dato meno complessità possibile nel gioco, abbiamo fatto diversi gol. In questa rosa ci sono attaccanti forti”. Queste le parole di Paulo Sousa dopo il pareggio per 2-2 all’Olimpico contro la Roma. “Abbiamo subìto le reti sulle seconde palle su sviluppi di calci piazzati. Quando l’avversario spinge, dobbiamo mantenere concentrazione e possesso palla. Lassana Coulibaly sta crescendo nel gioco di costruzione, è un giocatore importante, non solo per la quantità di lavoro sui duelli e gli anticipi. Sta migliorando sui passaggi lunghi e sulle diagonali, riesce a dare velocità al gioco”.