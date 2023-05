Sentenza Juventus, avvocato sportivo: “30 giorni per presentare un ricorso”

“Se dovesse ritenere che ci siano state della carenze nelle argomentazioni della Corte federale d’appello in termini di legittimità, la società potrà proporre un ulteriore ricorso al Collegio di garanzia dello sport. “Lo stesso potrà anche fare la Procura, riguardo il proscioglimento dei sette ex dirigenti e consiglieri del Cda bianconero prosciolti. Il ricorso, però potrà esser proposto ancora una volta soltanto per motivi di legittimità”. A spiegare le ragioni per cui la Juventus potrebbe ricorrere contro la nuova sentenza del processo plusvalenze, è Cesare Di Cintio, avvocato esperto di diritto sportivo e dal 2014 patrocinante in Cassazione. “I termini per presentare ricorso, per entrambe le parti sono di trenta giorni dal deposito delle motivazioni. Ma se la Juventus vuole ridurre i punti di penalizzazione per la stagione in corso – precisa – dovrà necessariamente anticipare i tempi, magari chiedendo una abbreviazione dei termini oppure proponendo una domanda cautelare al Collegio di Garanzia“, conclude il legale.