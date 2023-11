Roma, Mourinho: “Pensate che Dybala e Sanches sarebbero qui senza quella storia clinica?”

“Renato Sanches e Dybala tornano in squadra, non in condizioni ottimali, ma secondo il dipartimento medico e i preparatori non ci sono rischi. Questo è quel che volevamo sentire e che i giocatori avevano bisogno di sentire per avere la fiducia di stare in campo. Saranno con la squadra, possono darci una mano. Gli altri che sono fuori rimangono fuori”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Lecce all’Olimpico, a proposito dell’infermeria in casa giallorossa. Poi aggiunge: “La storia clinica è una risposta. Una cosa è un giocatore infortunato, un’altra è un giocatore con una storia clinica particolare. Ci sono calciatori che ciclicamente hanno problemi fisici. Sono due cose diverse completamente. Quando esiste una storia clinica, è difficile. Per fare un esempio, Gareth Bale: è stato nel miglior club del mondo per 4-5 anni, ma la sua storia clinica non gli ha permesso di essere super. Zidane ne aveva altri 4 però. La Roma ha diversi giocatori con una storia clinica, ma io sono contento di averli e ringrazio di averli in determinanti momenti. Quando non ci sono, non ci sono. La storia clinica è difficile da combattere. Pensate che senza quella storia clinica, Dybala e Renato sarebbero qui?”, ha aggiunto il tecnico. E sui prossimi avversari del Lecce: “Una buona squadra, se devo riassumere: direi che è una squadra da contropiede. Sono fortissimi in quell’aspetto, hanno gente molto veloce sulle fasce, a destra come a sinistra. Hanno soluzioni per cambiare durante la partita, hanno soluzioni e cambiano spesso. Hanno un allenatore bravo, che sa organizzare la squadra dal punto di vista della costruzione e della difesa”.