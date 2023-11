Fiorentina-Juventus, rivedi la conferenza stampa di Allegri (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 5

“Fiorentina-Juventus è sempre una bella partita, anche per lo sfottò tra le due società e soprattutto tra le due tifoserie. Per uscire da Firenze con un risultato positivo bisogna fare una bella partita sotto tutti i punti di vista”. Parola di Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa pre Fiorentina-Juventus. Al Franchi non ci sarà Danilo: “Rientrerà dopo la sosta, speriamo di averlo contro l’Inter”. Di seguito, il video della conferenza stampa dell’allenatore bianconero alla vigilia del match.