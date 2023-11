Roma-Lecce, rivedi la conferenza stampa di Josè Mourinho (VIDEO)

“Renato Sanches e Dybala tornano in squadra, non in condizioni ottimali, ma secondo il dipartimento medico e i preparatori non ci sono rischi. Questo è quel che volevamo sentire e che i giocatori avevano bisogno di sentire per avere la fiducia di stare in campo. Saranno con la squadra, possono darci una mano. Gli altri che sono fuori rimangono fuori”. Sono le parole di Josè Mourinho nel corso della conferenza stampa della vigilia di Roma-Lecce, match della undicesima giornata di Serie A. Di seguito il video integrale della conferenza.