Roma, Mourinho pensa già al Leverkusen: incognita Dybala

Non c’è tempo per pensare alla sconfitta contro l’Inter, la Roma ha già la mente rivolta alla semifinale di giovedì in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Mourinho, però, spera di recuperare qualcuno degli assenti. La più grande incognita, per il portoghese, è rappresentata da Paulo Dybala, 20 minuti in campo contro l’Inter ma lontano dalla miglior forma fisica; si cercherà di metterlo in condizione di giocare almeno un tempo, ma l’argentino al momento non dà garanzie. Il morale della truppa giallorossa, però, non ha risentito della sconfitta, ma anzi se possibile questa ha compattato un ambiente sempre più coeso. “Tutti insieme uniti.. più che mai”, il messaggio di Dybala sui propri profili social accompagnato da una foto della squadra in cerchio, la stessa usata da capitan Pellegrini: “Nel bene e nel male…sempre insieme fino all’ultimo secondo senza mai mollare di un centimetro! Noi con voi e voi con noi” il suo messaggio rivolto ai tifosi. Quasi un invito a non lasciare sola la squadra in un momento fondamentale della stagione a partire proprio da giovedì.